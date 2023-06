Motorrijder ernstig gewond bij botsing met twee auto's op N224 in Ede

Nog ruim een halfjaar overlast voor gebruikers Churchill­weg: ‘Werk eind december klaar’

Fietsers en automobilisten die gewend zijn om gebruik te maken van de Churchillweg in Wageningen beleven minder prettige tijden. Op verschillende plekken is de weg dicht wegens werkzaamheden. Soms zelfs ook voor wandelaars, zoals nu bij benzinestation Haan. Het goede nieuws: eind dit jaar is het allemaal voorbij en ligt er een mooie en groene fietsstraat, met het bekende rode asfalt.