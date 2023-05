Mountainbiker onwel en hard ten val: medisch team per heli en dan te voet naar slachtoffer

indebuurt.nl Bewolkt of zonnig: dit is de weersver­wach­ting voor Bevrij­dings­dag in Ede

Vieren we de vrijheid in Ede in aangename temperaturen of moeten we een sjaal omdoen? Berend van Straaten, meteoroloog bij WeerOnline.nl, kijkt naar de weersverwachting voor Bevrijdingsdag 2023.