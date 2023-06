Na ruim twintig jaar moeten Edese boa’s hun wapenstok inleveren: ‘Veilig werken is onze hoogste prioriteit’

MET VIDEO Bezorgde bewoner slaat alarm over busje met lekke banden midden in woonwijk (en dat blijkt zeer terecht)

Velp is mogelijk aan een ramp ontsnapt. Het chemische drugsafval dat afgelopen weekeinde in een busje werd aangetroffen, was ‘giftig, brandend en bijtend’. Dat laat de politie weten. Ook bestond er een kans dat het busje vlam zou vatten of zelfs zou ontploffen.