Na twee jaar weer tijd voor feest; topdrukte in de trouw- en feestzalen

Mens en Milieu Ede wil openbare college- onderhande­lin­gen

Als het aan de nieuwkomer in de Edese gemeenteraad – Mens en Milieu – ligt, gaan de college- en coalitie-onderhandelingen nu in het openbaar verder. Maandagavond presenteert informateur Mark Boumans, burgemeester in Doetinchem, zijn bevindingen in Ede.

3 april