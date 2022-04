Neem molenaar niet de laatste restjes wind uit de zeilen

blogIk ben opgegroeid in Lunteren. In De Polle aan de noordkant van het dorp. Het betekende dat de familie Jongbloed door het keukenraam vrij uitzicht had op molen De Hoop.

Die molen speelde een belangrijke rol in mijn jeugd. Ons voetbalveldje lag voor de deur. Als we gingen crossen op onze fietsjes, scheerden we langs het hek met prikkeldraad. Dat stond er om voldoende afstand te houden tot de draaiende wieken. Daar wilde je geen klap van krijgen.

Toen ik laatst door Lunteren fietste, draaide ik over het Spoorwiel de zo’n tien jaar geleden gerealiseerde inbreidingswijk Molenpol in. Even langs de molen en het ouderlijk huis.

Lunterse woestenij

Ik hoorde dat Eep Top uit Wekerom nog altijd de molenaar is. Mooi dat liefhebbers hun molens trouw blijven. Maar waar De Hoop vroeger in de Lunterse woestenij stond, is die vrijheid in de loop der jaren steeds verder ingeperkt.

Het komt de molenbiotoop niet ten goede. Anders gezegd: frank en vrij wind meepikken is er in Lunteren al jaren niet meer bij. Maar de wieken draaien op zaterdagen gelukkig nog wel met regelmaat.

Donderdag zaten Eep en zijn collega’s op de publieke tribune in het Edese gemeentehuis. In molenaarsoverall, op klompen. Niet om luid te protesteren. Wel om met hun aanwezigheid zorgen te uiten over plannen voor allerlei hoogbouw in de omgeving van station Ede-Wageningen.

Sympathie

Als het de spuigaten uitloopt qua expansiedrift is dat funest voor de naburige Keetmolen, vrezen zij. Molenaars hebben mijn sympathie, al ben ik niet geheel objectief.

Over plannen voor misschien wel negentien extra windturbines heeft bijna iedereen in Ede een mening. Dat is niet zo gek. Korenmolens maken minder tongen los. Ik spreek hier De Hoop uit dat in de vaart der volkeren de molenaar niet de laatste restjes wind uit de zeilen wordt genomen.

