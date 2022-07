Negen nieuwe huizen in oude politiebureau van Ederveen

Het pand is door de jaren heen niet structureel onderhouden. Het gebouw is slecht geïsoleerd en kent weinig comfort. Renovatie is duur en economisch gezien weinig zinvol. Omdat er in het dorp ook geen doelgroep is om de huidige bestemming voort te zetten, is besloten het pand te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Die wordt maximaal 10 meter hoog.