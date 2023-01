Nieuw thuis voor Kunst na Arbeid, bouw muziekcentrum Lunteren begonnen

Het is inmiddels achttien jaar geleden dat voor het eerst werd gesproken over een eigen muziekcentrum voor de muziekvereniging, zegt KNA-voorzitter Jantine Neutel. ,,Het is dus een langgekoesterde wens. De aannemer is begonnen, in oktober hopen ze de bouw te hebben afgerond. Dan moeten wij, ook met hulp van onze eigen leden, nog wel flink aan de slag om het vervolgens van binnen helemaal aan te kleden.”

‘Voorlopig te gast in ons oude pand’

Neutel: ,,We zijn als KNA voorlopig te gast in ons oude pand. We houden op zaterdag 4 februari ons Winterconcert in ’t Podium in Renswoude. Dat is een fijne zaal. Dit uitstapje buiten ons eigen dorp is nodig nu we niet langer terecht kunnen in Hotel De Werelt.”