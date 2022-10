Nieuwe landbouwminister krijgt zware dobber aan wantrouwende boeren: ‘Beleid zorgt voor grote puinhoop’

De manier waarop de regering omgaat met de stikstofcrisis is ‘waardeloos’, zegt Harold Elshof. Hij heeft een melkveehouderij in Wijchen. ,,Wij boeren worden weggezet als de grote schuldige van de stikstofproblemen. Maar het echte probleem is het gebruik van de fossiele brandstoffen. Dat geeft veel meer milieuproblemen dan die koeien van ons.”

Elshof is een van de deelnemers aan een groot landelijk onderzoek onder agrariërs, dat is gehouden in opdracht van De Gelderlander, AD en andere regionale dagbladen. Aan de representatieve enquête deden 1016 boeren mee, verdeeld over alle agrarische sectoren.