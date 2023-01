Nieuwe studievereniging gaat eenzaamheid ict-studenten tegen: ‘Heb veel nieuwe vrienden gemaakt’

Null is een studievereniging en geen studentenvereniging. Er is volgens Meurs een groot verschil. Waar een studentenvereniging leden van verschillende opleidingen toelaat en vooral gericht is op sociale activiteiten, is Null speciaal bedoeld voor studenten HBO-ICT aan de CHE.

‘Van vriendenkring bleef weinig over’

Corona bracht de nog thuiswonende Meurs weinig sociale contacten. ,,Mijn vriendenkring was dus al niet zo groot, maar toen ik ook nog van school wisselde, vanwege de afstand, bleef er weinig van over. De opleiding die ik eerder volgde had een studievereniging en die miste ik hier in Ede enorm. Ik zat in de klas met mensen die ik maar half kende en voelde me behoorlijk eenzaam.”