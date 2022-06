Nog snel een paspoort aanschaffen voor je op vakantie gaat? Reken op twee weken wachttijd

Ook drukte in andere plaatsen

Ook in Rhenen is het druk met aanvragen. Inwoners van deze gemeente moeten rekening houden met een wachttijd van twee weken.



Wie in Wageningen nu een afspraak maakt om een paspoort aan te vragen, kan eind volgende week terecht op het stadhuis. De wachttijd is iets meer dan een week. In april was het even wat drukker met aanvragen, maar op dit moment ervaren de medewerkers van burgerzaken geen extra of grote drukte.



Ook in Veenendaal is het druk, maar er is nog voldoende plek om te reserveren. Wie bijvoorbeeld woensdag een reservering maakte, kon volgende week terecht voor een afspraak. Zodra een paspoort/ID/rijbewijs is aangevraagd, ligt deze in principe binnen vijf werkdagen klaar; en met wat geluk al eerder.