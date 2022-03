Oekraïense vluchtelingen staan voor dichte deur in Harskamp: ‘Wij zijn vannacht echt verrast’

VIDEO Een palindroom­bur­ger in Ede voor Hannah en Eke om 11.11 uur op 22-02-2022: ‘Wat is nou de onderkant?’

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat dinsdag 22 februari 2022 een bijzondere dag is. Gespiegeld is de datum van vandaag namelijk precies hetzelfde: 22022022, een palindroom. Reden genoeg voor McDonald’s om in palindroomstad Ede met een palindroomburger op de proppen te komen. Aan Hannah en Eke de eer om één van de 22 burgers te proeven.

