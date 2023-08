Olympisch medaillewinnares Kimberley Bos nét op tijd terug om geliefde Heideweek te vieren: ‘Ik heb er nog nooit één gemist’

‘Agenten’ die preventief waardevol­le spullen komen ophalen: politie waarschuwt voor oplichters

Oplichters die zich voordoen als agenten. De politie in Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk waarschuwt hiervoor. Er kwamen de afgelopen dagen al meerdere meldingen binnen van mensen die een telefoontje hebben ontvangen van ‘politiemedewerkers’ die vragen of er geld of sieraden in huis aanwezig zijn.