Ook bij het Dulon College gratis menstruatieproducten: ‘Kan echt verschil maken’

Al rappend kaart Jesse (22) misstanden in de gesloten jeugdzorg aan: ‘Manier om jongeren te bereiken’

Hij groeide op in Rijssen, een klein stadje in Overijssel. Niet bepaald de hiphop-hoofdstad van Nederland. Toch is het die muziekstijl die een grote rol speelt in het leven van de jonge journalist Jesse van Maanen (22) uit Ede. Zijn afstudeerproject, waarin hij hiphop combineerde met actualiteit, ontving de afstudeerprijs van vakblad Villamedia.

2 februari