Ook jonge Edese mantelzorgers kunnen 100 euro waardering krijgen

Van Latijn en Grieks naar computer­pro­gram­meur: docent Manja (34) maakte de switch, net als steeds meer vrouwen

Horeca, zorg, onderwijs: sectoren die je niet meteen met IT associeert. Toch stappen steeds meer mensen over, zegt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) die een intensieve omscholing tot software engineer aanbiedt. Baan verzekerd. Opvallend is het toenemend aantal vrouwen.