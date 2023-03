Ook na 78 jaar worden Edese verzetsstrijders herdacht: ‘Geschiedenis kennen om herhaling te voorkomen’

Voormalig profvoet­bal­ler Ergün Cakir leidt Elsweide naar winst in topper 'voor Johan!’

Met de in het ziekenhuis herstellende grensrechter Johan Leenders in gedachte knokte koploper Elsweide zich zondag naar de zege in de topper van de vijfde klasse C: 2-1 tegen Ajax Breedenbroek. Ex-prof Ergün Cakir (40) toonde zich met twee goals een gouden aanwinst.