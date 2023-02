Op de toendra’s van Alaska, maar ook op afgevallen takken in het bos laat het plooivlieswaaiertje zich zien

Politie­hond 'CSI Sint Mart' snuffelt door brandres­ten in Arnhem, buurt zoekt steun: ‘Helpen elkaar allemaal’

Bewoners van Arnhemse wijk Sint Marten zoeken na de verwoestende brand in de De Wiltstraat van dinsdag steun bij elkaar. Er is inmiddels een kledinginzamelactie geweest en op een gezamenlijke maaltijd in buurthuis De Nieuwe Hommel kwamen zo’n zeventig mensen af. Tegelijkertijd is de verbijstering over het gebeuren nog altijd groot.

