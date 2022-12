Opnieuw een kribjesroute in Bennekom, maar nu door het hele dorp

,,We hoorden van zoveel mensen dat ze ervan hadden genoten, dat we vonden dat we moesten doorgaan”, zegt Angelique Zandstra, die samen met buurvrouw Ingrid Tollenaar het initiatief organiseerde.

‘Zorgt voor verbinding’

De aftrap van de kribjesroute is op 17 december op de Algemeer met een hapje en drankje en livemuziek. Naast bijzondere kribjes is er deze editie ook een levende kerststal te bewonderen. ,,Op 17, 18, 23 en 24 december tussen 16.00 en 19.00 uur is die te zien bij boerderij Hoekelum, dus dat is een mooie toevoeging.”



Hoewel er geen sprake meer is van een lockdown, voorziet het initiatief volgens Zandstra nog steeds in een behoefte. ,,Het mooie van de kribjesroute is dat die voor verbinding zorgt. Mensen vinden het fijn om met elkaar een praatje te maken.



Vrijwilligers van inloophuis De Huiskamer delen op 28 en 30 december van 16.00 tot 18.00 uur soep en chocolademelk uit en doen de ruilwinkel open. Dat sluit mooi aan bij het versterken van de onderlinge band.”