Opnieuw felle kritiek uit conservatief-christelijke hoek op Pride in Ede: ‘Klinkt bijna als een dreigement’

Publiek en deelnemers genieten van NK straatmuzi­kan­ten: ‘Die gitarist kan zo optreden in een concert­zaal’

De Losse Meuk uit Ede is zaterdag in Elst Nederlands kampioen straatmuzikanten geworden. De groep ziet de titel als een erkenning voor muzikaal talent. ,,Wij spelen vooral omdat wij er plezier in hebben”, zegt muzikant Herman Ouboter.