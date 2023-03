Opnieuw inbraak bij Technova College in Ede: camera's en apparatuur gestolen, tienduizenden euro's schade

Oefenduel Vitesse in interland­break: Cocu haalt Yapi terug na discipli­nai­re schorsing en geeft basis rust

Vitesse oefent in de interlandweek. De Arnhemse formatie treedt woensdag in Friesland aan tegen Heerenveen. Maar coach Phillip Cocu geeft de basis rust. Er zijn veel kleine pijntjes in de selectie. Romaric Yapi is na een disciplinaire straf weer in genade aangenomen.