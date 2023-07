Oudste racingteam van Europa rijdt al 43 jaar met klassieke Ford-truck: 'Het allermooiste dat er is’

Campagne tegen straatinti­mi­da­tie in Veenendaal

Om straatintimidatie tegen te gaan, start de gemeente Veenendaal een campagne. Door de stad hangen sinds maandagmiddag 3 juli posters. ,,Nageroepen worden, sissen, opmerkingen of aanrakingen waar je je zeer onprettig of angstig bij voelt. Het gebeurt overal, ook in Veenendaal. Het is niet normaal en dit moet stoppen.”