Overzicht: FC Jeugd incasseert dreun in degradatiestrijd, tien VRC’ers houden Lunteren op gelijkspel

ZATERDAGVOETBAL

1D ZUID 1

In de eerste klasse D haalde DTS Ede weer uit in een uitwedstrijd. In Sliedrecht zetten de Edenaren dezelfde uitslag neer als twee weken geleden tegen Bennekom: 0-5. Binnen tien minuten had de ploeg van trainer Arnold Brehler al een 0-2 voorsprong te pakken. Frank Boers opende in de vijfde minuut de score en vier minuten later tilde Stijn Homburg de stand naar 0-2. Nog voor rust scoorde Boers zijn tweede van de middag. In de tweede helft benutte Nekhomi Veldt een strafschop. Roy Ploeg zette een kwartier voor tijd de eindstand op het bord. DTS bezet de derde plaats in de eerste klasse D. Komend weekend ontvangt DTS het ver weggezakte DUNO, dat vanaf maandag wordt getraind en gecoacht door Mohammed Mouhouti. Mouhouti was vorig seizoen nog hoofdtrainer bij FC Jeugd.