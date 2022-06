Petra en Jack staan ineens oog in oog met een wolf op de Zuidwest-Veluwe: ‘Heel erg bijzonder’

Maar zondag liep daar ineens een jonge wolf voorbij. ,,Op z’n dooie gemakkie”, vertelt Petra. ,,Mijn man riep ineens: ‘een wolf, een wolf.’” En inderdaad, daar stond ie. Het stel had nog genoeg tijd om een paar foto’s te maken voor het dier rustig wegliep. ,,Eerder dit seizoen zagen we botten liggen, in een struik hing een karkas. Misschien was die ook wel door een wolf gepakt.”

Bevestiging Zoogdiervereniging

Vijftien wolven

Volgens de laatste cijfers hebben momenteel in Nederland vijftien wolven een territorium gevonden. Onder die vijftien dieren zijn vier paartjes, die later dit jaar mogelijk ook weer welpen krijgen. Daarnaast zijn in de afgelopen maanden minimaal elf zwerfwolven door het land getrokken.



Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe, dat zich als eerste in Nederland vestigde, heeft ondertussen meermalen welpen gekregen. In het gebied zit nu een flinke roedel. Enkele welpen hebben een partner gevonden en leven in een eigen territorium elders op de Veluwe.



Ook leeft een wolf op het Nationaal Park De Hoge Veluwe, tot verdriet van de parkleiding. Directeur Seger van Voorst tot Voorst zei recent: ,,Hij is illegaal het park binnengekomen en bedreigt niet alleen onze moeflons, die essentieel zijn voor het beheer van de beschermde habitats, maar verstoort ook het grofwild dat vervolgens op de loop gaat. Als we dit niet stoppen, raakt het natuurlijk evenwicht op De Hoge Veluwe voorgoed zoek.” Overdreven? ,,Absoluut niet. De wolf brengt ons niets, hij moordt alleen maar en rooft het hele park leeg.”