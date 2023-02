Plastic verpakking in magnetron vat vlam: appartement Ede onbewoonbaar

In een woning van appartementencomplex Het Binnenhof in Ede is maandagmiddag brand ontstaan in de keuken. De bewoner aan het Van Dijkeplein vergat mogelijk een plastic verpakking te verwijderen voordat hij een maaltijd in de magnetron schoof. De verpakking vatte vlam nadat de magnetron was ingeschakeld.