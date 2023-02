Plots je koptooi verliezen is voor herten wel een dingetje

Lekker fanatiek ballen voor Olympic Moves: ‘Ik loop steeds met een gloeikop door de zaal’

Staand op de reservebank langs het speelveld vuurt Anouk Olijve (13) haar teamgenotenvan Het Perron aan tijdens het zaalvoetbaltoernooi Olympic Moves voor middelbare scholieren. Als even later de winnende 2-1 valt, gaat het dak van sporthal West in Veenendaal er zo ongeveer af.