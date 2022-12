Politie houdt vrouw aan voor aanrijding waarbij fietser ernstig gewond raakt in Ede

Paintball­schie­ten op wolf Hoge Veluwe blijft nog zeker een week verboden

Het schieten met een paintballgeweer op een tamme wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe blijft nog minimaal een week verboden. Het verbod blijft in stand tot de voorzieningenrechter woensdag 30 november uitspraak doet over de kwestie, bepaalde ze woensdag in de zaak van De Faunabescherming tegen de provincie Gelderland.

23 november