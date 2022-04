Politie omsingelt huis waar inbraak gaande is: twee arrestaties in Ede

Janneke Siebelink (47), de dochter van Jan, komt met roman: ‘Ik ga mijn eigen weg’

Haar wieg stond in een schrijversnest in Ede. De liefde voor literatuur is haar met de paplepel ingegeven. Toch bewandelde Janneke Siebelink (47), de dochter van Libris Literatuurprijs-winnaar Jan Siebelink, zijpaden voor ze zich aan haar eerste roman waagde.

6 april