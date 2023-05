Politie verzamelt bewijs in papieren zakken rond vijver in Ede

Redactie houdt deze Bevrij­dings­dag kantoor in hartje Wageningen

De redactie van De Gelderlander werkt op Bevrijdingsdag vanuit een tijdelijk kantoor in het centrum van Wageningen. Met dank aan de gemeente Wageningen kunnen we de Binnenstadswinkel aan de Hoogstraat 29 de hele dag gebruiken. In het pand was vroeger Bril 29 gevestigd.