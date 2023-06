Politie zoekt getuige die voorkwam dat bedreiging met pistool in Ede escaleerde

Nederland schreeuwt om bouwperso­neel, nieuwe opleiding in Barneveld: ‘Elke student een eigen leermees­ter’

Nederland moet ‘bouwen, bouwen, bouwen’ om iedereen van een huis te voorzien. Ook in de regio is de opgave enorm. Maar ja... waar haal je de mensen vandaan om dat ook daadwerkelijk te doen? Op weinig plekken zijn de personeelstekorten immers zo nijpend als in de bouw. In Barneveld geven ze een voorzet voor de oplossing.