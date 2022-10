Politieheli ingezet bij klopjacht op betrapte inbrekers in Ede

Eekhoorn­nes­ten vertragen aanleg Parklaan in Ede, nieuwe weg pas in 2024 klaar

De oplevering van de Parklaan in Ede is met ruim een jaar vertraagd. Naar verwachting is de nieuwe verbindingsweg van de A12 naar de kazerneterreinen in de zomer van 2024 klaar.

28 september