PvdA neemt plaats in van D66 in nieuwe coalitie in Ede

Vorige week maandag moest informateur Mark Boumans opnieuw aan de slag, nadat zijn advies van een coalitie van SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en D66 het niet haalde. D66 herkende zich niet in deze coalitie. De mogelijkheden die daarna open lagen, waren of verder met de vier overgebleven partijen of een andere vijfde partij vinden. In de PvdA is een nieuwe vijfde coalitiepartner gevonden.