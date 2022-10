Rampscenario dreigt voor megapark over voedsel in Ede: te weinig tijd, te weinig geld

Koken & Eten Ondanks bakken vol kritiek blijft Ede geloven in een attractie­park over eten

De miljoenen liggen klaar. Niets lijkt een nieuw attractiepark over eten in Ede in de weg te staan. Over de kansen van het voedselpretpark zijn volop twijfels, weinig Edenaren leven er van op. Maar de gemeente zet door. ,,Als we nooit risico’s zouden lopen, woonden we nog in plaggenhutten op de hei.’’

