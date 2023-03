Rechter is klaar met drugsverslaafde Edenaar (42): ‘De tijd van taakstraffen is voorbij’

BBB maakt ook in Arnhem en omgeving spectacu­lai­re entree, GroenLinks ziet vrij stabiel ‘links blok’

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) maakt ook in Arnhem en omgeving een spectaculaire entree bij de Provinciale Statenverkiezingen. In Rheden won de populaire partij van Caroline van der Plas overtuigend en zelfs in de Gelderse hoofdstad, waar amper boeren wonen, behaalde die een tiende van de stemmen.