Deze Edenaren schitteren binnenkort in een nieuw tv-programma van NPO2

In een nieuw tv-programma van Omroep WNL spelen twee Edenaren een hoofdrol. Hassan El Mourabit (75) en Mohamed Aoussar (75) blikken in Mocronado’s terug op hun werkzame leven en hoe het was om als eerste gastarbeiders naar Nederland te komen.