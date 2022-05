Roep om geld voor meer hekken tegen de wolf: ‘We moeten ze leren dat schapen en geiten geen snacks zijn’

Edese kerken in actie om lage inkomens te helpen met energiere­ke­ning: ‘Hopen dat ze er warm voor lopen’

Tientallen kerken uit Ede en omstreken halen geld op om Edenaren te helpen die in de knel komen door de hoge energieprijzen. De actie Ede geeft warmte is bedoeld voor iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk.

9 mei