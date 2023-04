Ruim tweehonderd sociale huurwoningen erbij naast station Ede-Wageningen

Incident ambulance in file van Veenendaal-Oost: ‘geen gevolgen en bewust geen noodroute gebruikt’

De ambulance die vorige week vaststond in een file op weg naar Veenendaal-Oost, heeft daar geen last van gehad. Dat zegt burgemeester Gert-Jan Kats over het incident dat vorige week gebeurde op de enige toegangsweg tot de nieuwbouwwijk.