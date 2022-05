Ruiter gewond door val van paard

Safari Supermarkt verhuist naar winkelcen­trum Bellestein; maar niet iedereen is daar blij mee

Safari Supermarkt heeft zijn langste tijd aan de Molenstraat in Ede gehad. De mediterrane supermarkt verhuist binnenkort naar winkelcentrum Bellestein in de wijk Veldhuizen. Daarmee is de cirkel voor Safari rond, want oorspronkelijk heeft die zijn wortels ook in Veldhuizen.

29 april