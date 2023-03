Sanering Enkaterrein effectief: ‘smeerpijp’ niet nodig door minder vervuiling

Smeerpijp om afvalwater van de Enka in Rijn te lozen komt er niet: ‘Water veel minder vervuild dan gedacht’

De pijpleiding die vervuild afvalwater in de Nederrijn moest lozen, komt niet. Dat is de uitslag van een overleg maandagmiddag tussen provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en de twee betrokken gemeenten. De leiding moest water van de vroegere Enkafabriek in Ede naar Wageningen transporteren, maar nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet nodig is.