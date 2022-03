Schok na verkeersruzie waarbij man (64) uit Gaanderen werd dood gereden: ‘Feitelijk heb je gewoon iemand vermoord zien worden’

UPDATE | videoEde is in shock. Een 64-jarige man uit Gaanderen is zaterdagavond overleden aan de verwondingen die hij opliep toen hij in die stad werd overreden. Een 36-jarige vrouw uit Ede zou volgens de politie bewust met haar auto over de man heen zijn gereden. De aanleiding zou een conflict over blikschade na een aanrijding zijn geweest.

De politie bevestigde in de loop van zondag dat een verkeersruzie waarschijnlijk de aanleiding voor het fatale drama is geweest. De bestuurster sloeg na het incident op de vlucht. Na een opsporingsbericht wist de politie haar en het voertuig waarmee de man uit Gaanderen is doodgereden toch te achterhalen. De 36-jarige Edese is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag.

Het slachtoffer was in Gaanderen iemand die bekend stond om zijn betrokkenheid bij de gemeenschap. De 64-jarige man werkte onder meer als vrijwilliger bij de EHBO en bij de organisatie van de kermis. ,,We gaan hem heel erg missen”, reageert een woordvoerder van EHBO Gaanderen geëmotioneerd. ,,Hij was een van de leden die erg betrokken was en hielp op veel evenementen.”

Verslagenheid groot

De verslagenheid is zondagmiddag bijna voelbaar bij winkelcentrum De Halte in het centrum van Ede. Buiten, bij de parkeerplaatsen voor supermarkt Hoogvliet gaat het maar om één ding: het drama dat zich hier een dag eerder heeft afgespeeld.

De man uit Gaanderen zou volgens getuigen hebben gezien hoe een kleine grijze auto tegen zijn busje was aangereden. Toen hij de bestuurder daarop aansprak ontstond er een woordenwisseling. De vrouw bleek volgens meerdere verklaringen niet bereid schadeformulieren in te vullen, waarop de man uit Gaanderen zijn telefoon pakte om de politie te bellen. Volgens een ooggetuige die deze krant sprakt, kreeg de vrouw toen ‘een waas voor haar ogen’. ,,Ze stapte weer in de auto en reed toen achteruit tegen die man aan. Hij viel om en vervolgens reed ze nog twee of drie keer heen en weer, over hem heen. Daarna scheurde ze weg.”

De gele strepen en witte kruisen op het wegdek zijn zondagde stille getuigen van het urenlange sporenonderzoek dat de politie heeft gehouden. Een ijzeren paaltje in de stoep staat scheef, volgens getuigen omvergereden in de poging van de verdachte om de plaats delict te ontvluchten.

Grote impact

De dood van het 64-jarige slachtoffer heeft grote impact op ooggetuigen en bewoners van het naastgelegen appartementencomplex. Een aantal van hen heeft naar eigen zeggen geassisteerd bij de poging de man te reanimeren. De man overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Voor de ooggetuigen is slachtofferhulp geregeld.

Een van de bewoners kwam gisteren naar eigen zeggen net aanrijden toen hij de paniek zag op straat. ,,Ik denk dat ik er een paar minuten na de aanrijding was”, vertelt de man van een jaar of dertig. Hij wil niet met zijn naam in de krant. ,,Het slachtoffer lag bewegingsloos op de grond, met twintig of dertig mensen eromheen. Hij werd gereanimeerd en overal lag bloed. In eerste instantie dacht ik daardoor dat er iemand was neergeschoten.”

Af en toe neemt de man een pauze in zijn verhaal. Hij is aangedaan door wat hij heeft gezien. Volgens zijn vriendin, met wie hij boodschappen aan het doen is, kwam hij zaterdag lijkbleek thuis. Van slachtofferhulp heeft hij geen gebruik gemaakt. ,,Maar ik vind het niet fijn om erover te praten. Het is zo heftig en onwerkelijk. Feitelijk heb je gewoon iemand vermoord zien worden.”

Witte kruisen en gele strepen op het asfalt, door de politie geplaatst om het verkeersdrama na te bootsen.

Bloemlegging

Rond 14.00 uur, amper een dag na het drama, werden door familie, vrienden en collega's bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken voor het slachtoffer. De man uit Gaanderen werkte als beveiliger bij het Leger des Heils, dat een vestiging heeft in Lunteren. ,,Hij was gisteren voor ons aan het werk. Hij had net een aantal van onze deelnemers naar Ede gebracht met een busje”, vertelt Robert Fennema, regiomanager van het Leger des Heils. Volgens Fennema is er onder medewerkers en cliënten veel verdriet. ,,We zijn verslagen. Het slachtoffer had een geweldige band met de mensen met wie hij werkte. Hij was voor hen een soort vaderfiguur. Zo lief en zachtaardig.”

Hoe geliefd de 64-jarige man was bij zijn collega's, blijkt wel uit de vele tranen die bij hen over de wangen rollen als zij samenkomen bij de gedenkplek. Ze zoeken steun bij elkaar en doen samen een gebed. Een voor een plaatsen ze bloemen. Ook namens de gemeente Ede wordt een boeket gelegd.

Bloemen voor het slachtoffer op de plek waar hij gisteren werd aangereden na een verkeersruzie

Verhulst geschrokken

,,Het is verschrikkelijk, ik heb er geen ander woord voor”, vertelt burgemeester René Verhulst kort na de bloemlegging. ,,Ik schrok me gisteren kapot toen ik hoorde wat er gebeurd was en wie het slachtoffer was. Ik heb hem een aantal keer gesproken. Ik kwam hem weleens tegen tijdens het hardlopen en we maakten dan een praatje. Ik ken hem als een hele rustige, aimabele man. Iemand die zijn werk goed in de vingers had.”

Verhulst is gisteren direct naar Lunteren geweest om cliënten van het Leger des Heils bij te staan. ,,Zij waren helemaal ontdaan. Ze vertelden dat het slachtoffer op weg naar Ede nog grapjes had gemaakt, en had verteld over zijn hond. Het is niet te bevatten dat zo’n verkeersruzie zo uit de klauwen loopt. Hoeveel leed een familie hierdoor wordt aangedaan.”

‘Wat een idioten’

In de loop van de middag groeit het aantal bloemen op de gedenkplek tot enkele tientallen. Regelmatig stopt er iemand op het stoepje, om even stil te staan bij de zinloze dood van de man uit Gaanderen. Het onbegrip voor de daad van de 36-jarige Edese is groot. ,,Wat lopen er toch een stelletje idioten rond op deze wereld”, klinkt het vanuit een groepje.

Familie, vrienden en collega's leggen bloemen op de plek waar gisteren een 64-jarige man om het leven is gekomen bij een verkeersruzie.