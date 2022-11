Scooter bijna volledig afgebrand in Ede

Na dertig jaar sluit Toko Neba, maar de activitei­ten voor Batam en Indonesië gaan door: op internet

Dorine van den Berg en haar schoondochter Sophie poseren in Toko Neba, het winkeltje gespecialiseerd in Indonesisch handwerk aan de Stationsweg in Ede. De ruimte staat vol met allerlei snuisterijen, waaronder veel houtsnijwerk. Na komend weekend hopen de vrouwen dat de winkel zo goed als leeg is. Na 30 jaar viert Toko Neba vrijdag en zaterdag het einde met een uitverkoop.

3 november