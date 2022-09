Scooterrijder ernstig gewond door aanrijding met bestelwagen op onderwijscampus in Ede

Ede reserveert minimaal 34 miljoen euro voor verduurza­ming eigen gebouwen: ‘Goede voorbeeld geven’

Ede heeft de ambitie om in 2050 in de hele gemeente energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die dan wordt gebruikt ook binnen de eigen grenzen wordt opgewekt. Dat geldt ook voor het vastgoed. ,,We moeten als gemeente ook het goede voorbeeld geven”, meent wethouder Jan Pieter van der Schans, verantwoordelijk voor het gemeentelijk vastgoed.

