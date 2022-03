Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Ede

Willem ten Brink is nu stadsmole­naar in Ede: ‘Hou de rijke geschiede­nis van molens levend’

Willem ten Brink (70) is aangesteld als stadsmolenaar van Ede. Hij ziet zichzelf allereerst als ambassadeur voor de vijf molens die de gemeente rijk is. ,,Laten we trots zijn op dit erfgoed, er gaat al zoveel moois verloren”, zegt de molenaar van de Concordia in het hartje van Ede.

26 februari