Scooterrijder gewond na aanrijding met auto in De Klomp

Marokkaans eten, maar ook tosti’s op menukaart van Casa Ummi: als het Veenenda­lers maar verbindt

Een jaar lang is er verbouwd aan Casa Ummi, het restaurant aan het Kees Stipplein in Veenendaal. Van alles maakte eigenaresse Aziza al Bochtri, die geen horeca-ervaring heeft, al mee. Van lekkages tot vertragingen in de bouw. Van zelf in Marokko servies uitzoeken tot dertien medewerkers aannemen. De goedlachse Al Bochtri draait er haar hand niet voor om. Als ze maar culturen bij elkaar kan brengen.