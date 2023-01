Skeletonster Kimberley Bos zakt naar vierde plaats, maar houdt zicht op historische WK-medaille

Verkeers­lich­ten bij oversteek in Wageningen waar studente (18) omkwam, maar wel pas over een paar jaar

De oversteekplaats in de Nijenoord Allee in Wageningen, waar donderdag een 18-jarige studente overleed bij een aanrijding tijdens het oversteken, krijgt verkeerslichten. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Wageningen. Alleen gebeurt dat niet binnenkort, maar bij de aanpak van de Nijenoord Allee. De start hiervan is nog niet in zicht.

25 januari