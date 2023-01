Skeletonster Kimberley Bos zet eerste stap naar historische WK-medaille

Cuneraweg richting Veenendaal dinsdag­avond dicht wegens aanleg van vangrail langs fiets­straat

De Cuneraweg (N233) tussen Rhenen en Veenendaal is dinsdagavond afgesloten in de richting Veenendaal. De provincie Utrecht laat dan vangrails plaatsen tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg, die sinds enige maanden is ingericht als fietsstraat.

10:47