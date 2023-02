Sluiting vestiging Philips in Ede aanstaande, tientallen medewerkers gaan baan verliezen door reorganisatie

Arjan Davelaar gaat met touwtrek­kers uit Renswoude voor goud op NK: ‘Alles minder dan goud is teleurstel­lend’

Arjan Davelaar heeft zin in het NK touwtrekken. Met het achttal van het Renswoudse Lagerweij reist hij als titelverdediger naar het NK in het het Friese dorp Koudum. ,,We zijn de te kloppen ploeg. Alles minder dan goud is teleurstellend.”

4 februari