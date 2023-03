‘Soldaat’ Leon (20) is een jongen met twee gezichten: moest in Ede iemand ‘in zijn been schieten’

GroenLinks uit zorgen over arbeidsmi­gran­ten op Kop van Deelen

Robin Bongers-Karmaoui, gemeenteraadslid namens GroenLinks in Ede, maakt zich zorgen over de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in hun onderkomen op de Kop van Deelen. Hij heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld.