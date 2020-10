Stel dat oma's geld er doorheen joeg, gaat vrijuit: ‘Besteel je oma maar, want je komt er mee weg’

Stel dat oma berooid achterliet: ‘Oma wilde geen rechtszaak tegen kleindoch­ter’

25 september EDE - Wilde oma wel of niet vervolging van haar kleindochter en echtgenoot voor het plunderen van haar bankrekening? Daar ging het donderdag vooral over in de rechtszaak tegen het echtpaar uit Ede: zij hadden van oma's geld onder andere de eigen boodschappen afgerekend, getankt en restaurants bezocht.