Stem voor EHBO voor natuur en boeren

Nepbrief zorgt voor verwarring in Ede: keert Sherman Tank nou wel of niet terug?

Keert de Edese Sherman Tank wel of niet terug op de Arnhemseweg? Die vraag hield menig Edenaar deze week bezig. Door een nepbrief was verwarring ontstaan over de terugkeer van het herinneringsmonument. Het noopte de gemeente tot een reactie.