Courgette­ca­ke en bieten proeven: Landelijke opening Gezonde Smikkelwe­ken in Veenendaal

De Gezonde Smikkelweken zijn gestart. Bijna 1100 buitenschoolse opvanglocaties met maar liefst 120.000 kinderen doen tijdens deze derde editie mee. Het doel is om kinderen spelenderwijs in contact te brengen met groenten. De landelijke opening vond maandag plaats in Veenendaal.