Stroomkabel gestolen in aanloop naar 115de editie Concours Hippique Bennekom: ‘Hakte er best even in’

Erik vervangt glas in lood in kerken: ‘Het is mooi, ambachte­lijk werk’

Glasatelier Friso uit Ede herstelt deze week de zes gotische glas-in-loodramen van de historische Hervormde kerk in Valburg. Bewust is voor een warme periode gekozen. Dan is het lood zachter en eenvoudiger te bewerken, is de uitleg van glazenier Erik van Velthuizen.

14 mei